الرابطة الوطنية للمجالس البلدية تتابع استكمال مشروع قاعدة البيانات

التقى رئيس الجمعية العمومية للرابطة الوطنية للمجالس البلدية حسين الذوادي، خلال اليومين الماضيين مع رئيس الأمانة العامة للرابطة محمد الحراري بطرابلس، لبحث تحليل بيانات استبيان لعدد من البلديات.

وأوضح المكتب الإعلامي للرابطة، أن اللقاء يأتي لاستكمال مشروع قاعدة البيانات حول 10 بلديات من مختلف مناطق البلديات ضمن اتفاق مع المعهد الجمهوري كمرحلة أولى لتجميع وتحليل البيانات المتحصل عليها ضمن المجموعة الأولى لبلديات (زليتن والزاوية الجنوب وغريان وسوق الجمعة) التي تم العمل بها في المرحلة الأولى.

وتم خلال اللقاء، استعراض عينات مختلفة من هذه البلديات وكيفية تجميعها في جدول واحد يتم من خلاله الوقوف على نقاط القوة والضعف في هذه البلديات وكيفية التعامل معها في الفترة القادمة من خلال تقديم المشاريع والاحتياجات في مجالات التدريب والتخطيط، حيث سيتم استكمال المرحلة الثانية في الفترة القريبة القادمة بانتهاء عمل الفرق المشكلة من الرابطة.

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