اجتماع ثلاثي بين الرئاسي والوطنية للنفط والمالية الأسبوع المقبل

يعتزم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم مع المؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة المالية، لبحث آليه تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67 بالمئة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مؤخرا رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، من أجل التأكيد على أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر 2013، والذي ينص على الزيادة في مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67 بالمئة وذلك بناء على المقترح الذي قدمه مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة آنذاك، حيث أكد السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار اليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار، والاتفاق على عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، خلال لقاء منفصل جمعه بالمجلس الرئاسي، على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والتزام المؤسسة بزيادة عائدات النفط الوطنية من أجل توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع إعادة الأعمار في جميع أنحاء ليبيا. كما أكد مصطفى صنع الله، على أهمية حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية تشغيلية واستثمارية إضافية من أجل رفع الإنتاج وزيادة العوائد المالية.

وقال صنع الله، “يقدم عاملو قطاع النفط والغاز تضحيات هائلة ويتعرضون الى الكثير من المخاطر خصوصا في الظروف الحالية. ولكنهم تمكنوا من تحقيق فائض في الميزانية بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار هذا العام وحده. لذلك، فإن الوقت قد حان لتقدير خدمتهم للوطن وللجهود التي بذلوها، في ظل ظروف بالغة الصعوبة، ومكافأتهم عليها من خلال تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة”.

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