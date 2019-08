برلماني: “النواب” يخطط لعقد جلسة في مدينة غات

المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب، أبو صلاح شلبي، أن مجلس النواب يُخطط لعقد “جلسة جامعة” لجميع أعضائه بمدينة غات، تلبية لرغبة نواب المنطقة الجنوبية الذين دعوا في وقت سابق لعقد جلسة عاجلة داخل المدينة.

وأضاف أن أمر الجلسة كان من بين البنود التي تم الاتفاق عليها بين النواب الذين عقدوا مؤخراً اجتماعات تشاورية في القاهرة، مُؤكداً حرص مجلس النواب على إنجاح هذه الجلسة.

وخلال حديثه، لفت إلى أن نواب المنطقة الجنوبية طالبوا بعقد هذا الاجتماع بشكل عاجل لوضع تصور يسهم في حل الأزمة الليبية.

