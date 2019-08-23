الرقابة الإدارية تبحث ملاحظات التقرير السنوي حول أداء الحكومة

استقبل رئيس هيئة الرقابة الادارية عبدالسلام الحاسي، أمس الخميس، عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد لمناقشة ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018م من ملاحظات حول أداء الحكومة والجهات التابعة لها.

وأكد الحاسي، خلال اللقاء على ضرورة قيام مجلس النواب بعرض تقرير الهيئة حتى يكون للتقرير أهمية ويُسهم في تحسين أداء الحكومة، مشددا على أهمية التعديلات للقانون رقم 20 لسنة 2013م التي تم تقديمها لمجلس النواب، لأنه من شأنها أن تعزز دور الهيئة في أداء مهامها ومكافحة الفساد.

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