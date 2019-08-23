صنع الله يطالب السراج بتنفيذ زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67%

ليبيا – قالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيسها مصطفى صنع الله تحدث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج للتأكيد على أهمية تنفيذ القرار رقم 642 المؤرخ في 24 أكتوبر لعام 2013 والذي ينص على الزيادة في مرتبات عمال قطاع النفط والغاز بنسبة 67% وذلك بناء على المقترح الذي قدمه مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط للحكومة انذاك.

السراج أكد بحسب المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار اليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار.

كما تم الاتفاق على أن يتم عقد اجتماع خلال الأسبوع القادم بين المجلس الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط ووزارة المالية لبحث آليه تنفيذ قرار زيادة رواتب العاملين في قطاع النفط بنسبة 67%.

وبدوره،شدد صنع الله خلال لقاء منفصل جمعه بالمجلس الرئاسي على أهمية زيادة الاستثمار في قطاع النفط والتزام المؤسسة بزيادة عائدات النفط الوطنية من أجل توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع إعادة الأعمار في جميع أنحاء ليبيا. وأكد صنع الله على أهمية حصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية تشغيلية وإستثمارية إضافية من أجل رفع الإنتاج وزيادة العوائد المالية. رئيس المؤسسة صرح في هذا الصدد قائلا: “يقدم عاملو قطاع النفط والغاز تضحيات هائلة ويتعرضون الى الكثير من المخاطر خصوصا في الظروف الحاليةولكنهم تمكنوا من تحقيق فائض في الميزانية بلغ أكثر من 1.4 مليار دولار هذا العام وحده. لذلك فإن الوقت قد حان لتقدير خدمتهم للوطن وللجهود التي بذلوها،في ظل ظروف بالغة الصعوبة ومكافأتهم عليها من خلال تنفيذ قرار زيادة الرواتب بنسبة 67 بالمئة”.

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