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التكبالي: ميليشيا فجر ليبيا تستعد مجدداً لسرقة مؤسسات الدولة في طرابلس

تم النشر منذُ 21 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب عن مدينة طرابلس علي التكبالي أن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر هو العنصر الوحيد والمخول له والقادر على حفظ سلامة الشعب ووحدة ليبيا.

التكبالي كشف في تصريح خاص لصحيفة”الدستور”المصرية اليوم الجمعة عن أن ميليشيا فجر ليبيا تحضر نفسها للهجوم ثانيا على العاصمة طرابلس وسرقة مؤسسات الدولة،مشيرا إلى أن هذا يعكس الهجوم المركز من قبل هذه الميليشيات على رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وأوضح أن الذين يقودون مدينة مصراتة عكس التيار إجتمعوا لإعادة عملية “فجر ليبيا” وتوحيد ما أسماه بـ “الحشد الظالم” من مصراتة إلى رأس جدير لمجابهة الجيش المنتصر.

عضو مجلس النواب لفت إلى أن قوات الردع المتحالفة مع فلول المليشيات المتناثرة تسعى هي الأخرى للسيطرة على العاصمة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • هى مليشيات متنافرة وتتصارع على الفنائم فيما بينها ولكن وجود الجيش الوطنى وحدهم لفترة لن تدوم طويلا وسيعودوا لاصلهم وهم من سيقتلون من رعاعم ووفر لهم المال والسلاح والسلاح وهو السراج كما فعل الخوان المفسدين مع السادات من قبل بعد ان اخرجهم من السجون ردوا لهم الجميل واردوه قتيلا وغدا سنرى مقتل كل حكومة النفاق على يد الخوان المفلسين لانهم اغبياء لم يتعلموا الدروس من الدول المحيطة فى مصر والسودان فلا امن ولا امان فى ظل الاخوان فالخيانة فى دمائهم وزيل الكلب لا بمكن ان ينعدل الم تروا ماذا قال الامين العام للتنظيم الدولى للاخوان ابراهيم منير الذى يعيش فى لندن وكون ثروة ضخمة من اموال الاغبياء تقدر بمائتى مليون جنيه استرلينى عندما سال على قناة الجزيرة الحقيرة لماذا لا ينقذ المسجونين من الاخوان فقال هو حد كان ضربهم على ايدهم لكى يدخلوا السجون مما عرضه للهجوم الحاد من قطيع الخرفان وقال احدهم انه مثل الشيطان اذا قال للانسان اكفر فلما كفر قال انى برئ منك انى اخاف الله رب العالمين . وقال اخر اين السمع والطاعة العمياء لقد كنا مثل قطيع الحيوانات خلف هذه القيادات الانتهازية

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