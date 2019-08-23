انطلاق مبادرة “سلة المرأة النازحة” بتراغن

انطلقت في بلدية تراغن مبادرة سلة المرأة النازحة بتنظيم الاتحاد النسائي الليبي تراغن وبمساهمة فاعلة من قبل أهالي تراغن والمحلات التجارية وأصحاب الأنشطة الخاصة بالمدينة.

وحظيت المبادرة بمساندة ودعم المجتمع المدني والاستثماري في تراغن وشملت تجميع مواد التنظيف ومستلزمات الأم والطفل لتقديمها لاحقا للأمهات والفتيات من الأسر النازحة إلى تراغن من مناطق أخرى في الجنوب الليبي بعد استكمال تجميع البيانات الرسمية والمعلومات الميدانية عن كل أسرة نازحة وفق كشوفات خاصة بالمبادرة.

هذه المساهمة من الاتحاد النسائي في تراغن تأتي لتخفيف ما تعانيه الأسر النازحة من عدم توفر كثير من مستلزمات الحياة اليومية وخصوصا احتياجات المرأة والطفل، في ظل تردّي الأوضاع المادية للمواطنين.

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