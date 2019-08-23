سلاح الجو الليبي يقصف ورشة صيانة طائرات في مصراتة

شنت مقاتلات سلاح الجو التابع للجيش الليبي، عدة غارات جوية على مواقع مختلفة بغرب ليبيا.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، فجر اليوم الجمعة، إن سلاح الجو استهدف عددًا من مواقع الميليشيات في مختلف الجبهات، ومن بينها مستودع يضم ورشة صيانة وإصلاح الطائرات بمصراتة، تتمركز فيه طائرات قتالية وطائرات مسيّرة يتم تجهيزها لشن عمليات قتالية ضد الجيش الليبي.

وأوضح المركز، أن سلاح الجو دمر الهدف، وقضى على ما يحويه من طائرات، محذرًا من أن اليد الطويلة لسلاح الجو ستستهدف الخونة والعملاء، حسب تعبيره.

وكانت مقاتلات سلاح الجو الليبي، شنَّت الأربعاء 13 غارة جوية لأهداف لميليشيات بمحيط الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

ويشن الجيش الليبي، عملية عسكرية؛ لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي.

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