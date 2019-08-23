بركان الغضب: هذه أهمية السيطرة على منطقة السبيعة وسقوط أسرى من قوات حفتر بالعملية المفاجئة

صرح المتحدث باسم قوات عملية بركان الغضب، مصطفى المجعي، بسقوط أسرى من قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة خليفة حفتر في العملية المفاجئة لقوات الوفاق على منطقة السبيعة جنوبي العاصمة طرابلس.

وأضاف المجعي في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر أن قوات الوفاق تقدمت من أكثر من محور تجاه منطقة السبيعة، وتمكنت من بسط سيطرتها على أكثر من نقطة استراتيجية في المنطقة.

وأوضح المجعي أن أهمية السبيعة عسكريا تكمن في أن السيطرة عليها، تعني قطع المحور الممتد جنوبا من مدينة ترهونة إلى منطقة قصر بن غشير ومطار “طرابلس.

وأضاف الناطق بإسم بركان الغضب أن منطقة الطبيعة يتواجد بقايا لقوات الجيش الوطني، والسيطرة عليها تمكن من محاصرة وقطع الإمدادات الرئيسية القادمة من ترهونة.

وتابع المعجي أن السيطرة على السبيعة تعني أن قوات “الجيش الوطني” في “بن غشير والمطار” أصبحت فريسة سهلة لقوات بركان الغضب (حكومة الوفاق)، مضيفاً أنها تمكن قوات الوفاق من قطع آخر إمداد لقوات الجيش الوطني.

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