بعد تسريب اسئلة الامتحانات.. تعليم الوفاق تصدر هذا التعميم الرادع للملاحظين والطلاب

أصدر المركز الوطني للامتحانات التابع لوزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني تعميماً رادعاً بشأن استعمال الهاتف النقال في قاعة الامتحان.

وأكد التعميم على منع أي طالب أو طالبة اصطحاب الهاتف النقال داخل قاعات الامتحان منعا باتا، وتكون عقوبة المخالف هي الغاء امتحان ذلك المقرر، وفي حالة إعادة المخالفة فإنه ستلغى امتحانات المقرر بيوم المخالفة الثانية وجميع المقررات التي تليه.

كما طالب التعميم أعضاء لجنة النظام والمراقبة عدم استخدام الهاتف النقال داخل قاعة الامتحان.

ومنح التعميم للجنة النظام والمراقبة الحق في تفتيش الممتحنين لضمان عدم اصطحابهم للأشياء المحظور إدخالها لقاعة الامتحان.

وبحسب التعميم فإن في حالة وجود أي واقعة غش أو محاولة غش فإنه يستوجب على الملاحظين “فورا” استدعاء المراقب ليحرر محضرا بالواقعة.

ويأتي هذا التعميم بعد أنباء عن تسرب أسئلة الامتحانات السابقة إلى خارج القاعات عبر الهاتف المحمول وسط مطالبات من أولياء الأمور والطلاب بإيقاف هذا الأمر لما له من تأثير على الطلبة وضياع لجهودهم.

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