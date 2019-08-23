رئيس مالطا وسلامة يبحثان تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا ودول الجوار

بحث رئيس دولة مالطا جورج فيللا أمس خلال استقباله المبعوث الأممي إلى ليبيا ‫غسان سلامة، تداعيات الأزمة الليبية على أوروبا والدول المجاورة.

وحسب البعثة الأممية فقد أكد الطرفان على ضرورة إيجاد موقف دولي موحد لمساعدة ليبيا في تحقيق السلام والاستقرار.

هذا كما التقى سلامة رئيس وزراء مالطا بحضور وزير الخارجية، حيث تم تبادل الآراء حول ليبيا وجهود الأمم المتحدة المستمرة لمعالجة محنة المهاجرين واللاجئين في البلاد، إضافة إلى إحاطة سلامة لرئيس الوزراء المالطي حول جهوده مع الشركاء الدوليين لاستئناف العملية السياسية في ليبيا.

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