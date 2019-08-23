الجهيناوي: يجب التمسك بالحوار والحل السياسي لتجاوز الأزمة في ليبيا

دعت تونس جميع الأطراف الليبية إلى ضرورة التمسك بالحوار والحل السياسي من أجل تجاوز الأزمة ومخلفاتها على أبناء الوطن وعلى دول الجوار.

وأكد وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي في تصريحات صحفية حرص بلاده على مساعدة الليبيين في تخطي خلافاتهم والتوجه نحو الحل السلمي عبر المباحثات السياسية، موضحا أن تونس ما زالت على اتصال بالأطراف الدولية الفاعلة لدفع مزيد من الجهود الدبلوماسية الرامية لإيجاد حل للأزمة الليبية.

كما أكد الجهيناوي وقوف بلاده على نفس المسافة من مختلف الأطراف الليبية، مشيرا إلى أن استقرار ليبيا هو من مصلحة تونس أيضا.

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