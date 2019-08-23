تشاد تغلق حدودها البرية مع ليبيا والسودان وإفريقيا الوسطى لدواع أمنية

أصدر وزير الدفاع التشادي، محمد سالا، قرارا بإغلاق الحدود البرية لبلاده مع ليبيا والسودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، لدواع أمنية.

وأشار موقع “جورنال دو كاميرون”، في تقرير له إلى توضيح سالا بأن بعض الممرات لا تزال مفتوحة، لكنها تخضع للسيطرة للحفاظ على تدفق التجارة مع البلدان المعنية.

وأعلن وزير الدفاع التشادي أن الممرات المفتوحة مع ليبيا هي كوري ومودي، محذرا كذلك فيلق الجيش العام من أن جميع الدراجات النارية محظورة من المناطق الثلاث “واداي وسيلا وتيبستي” التي تخضع لحالة الطوارئ.

وفي سياق متصل، أكد وزير الأمن التشادي محمد أبا الأسبوع الماضي، خلال زيارة المنطقة الواقعة شمال البلاد، أن الحدود المشتركة لتشاد مع ليبيا أصبحت غير خاضعة للمراقبة بسبب المهربين وتجار المخدرات والجريمة المنظمة.

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