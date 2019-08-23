كلية الطب البشري بجامعة بنغازي تبحث عددا من البنود المتعلقة بسير العملية التعليمية

بحث مجلس كلية الطب البشري بجامعة بنغازي أمس في قاعة الاجتماعات الكبرى بمجمع الكليات الطبية عددا من البنود المتعلقة بسير العملية التعليمية بالكلية.

وتم خلال الاجتماع استعراض اعتماد النتيجة، وعرض لائحة الدراسة والامتحانات وفترة تجديد القيد للتعديل، وذلك بحضور عميد كلية الطب البشري، ووكيل الشؤون العلمية، ورؤساء الأقسام العلمية للكلية.

كما نوقش في الاجتماع أيضا تفعيل البطاقات الإلكترونية للطلبة، وكذلك الاحتياجات الخاصة بالأقسام العلمية والمعامل، ومتطلبات تطويرها من أجل استمرار المرحلة العلمية بالكلية.

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