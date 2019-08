قال مدير عام مطار طبرق الدولي سعد جاب الله، إن إدارة مجمع طبرق الصناعي تعاونت مع المطار من أجل إجراء صيانة وترميم كامل لمهبط المطار المتهالك نتيجة عدم إجراء صيانة له منذ فترة طويلة.

و شملت الصيانة إزالة الطبقات المتهالكة ووضع طبقات أخرى مكانها بمواصفات وبمواد خاصة لتحمل حمولة الطائرة واصطداماتها بالمهبط أثناء الهبوط والإقلاع.

