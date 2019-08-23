مشروع صوت شباب المتوسط للتدريب في مجال المناظرة للعام الثاني بسبها

افتتح نادي المناظرة بسبها مشروع “صوت شباب المتوسط” للتدريب في مجال المناظرة للعام الثاني، بمشاركة عدد من المهتمين بهذا المجال، وبعض أندية المناظرة المحلية وبرعاية ومشاركة المجلس الثقافي البريطاني.​

وقالت عضو نادي المناظرة سبها أميرة نوري لقناتنا، إن هذا المشروع يهدف إلى تدريب وتطوير مهارات الشباب من مختلف مناطق الجنوب في مهارات وفنيات المناظرة، والتي ستساعدهم على مناقشة قضاياهم المجتمعية بشكل أكثر جدية وفائدة.

وأضافت أن المتدربين جاؤوا من مدن أوباري ومرزق والقطرون وغات ووادي الشاطئ ووادي البوانيس، مبينة أن عدد المسجلين تجاوز مئة وخمسين شابا وشابة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا