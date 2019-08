رجحت منظمة أطباء بلا حدود، فقد أكثر من 100 شخص جراء غرق قارب مكتظ بالمهاجرين قبالة سواحل ليبيا.

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن الأعداد المسجلة حتى الآن تجعل عام 2019 هو العام السادس على التوالي الذي يسجل فيه ما يربو على ألف غريق.

The post أطباء بلا حدود تكشف عن غرق قارب قبالة سواحل ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية