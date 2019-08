اللواء 73 يكشف تفاصيل معركة الجيش في اسبيعة ضد الميليشيات

أكد المسؤول الاعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش، أن سلاح الجو استهدف أمس عددا كبيرا من آليات المليشيات تزيد عن ثلاث عشرة سيارة مسلحة بالإضافة إلى تدمير دبابة.

وتوقفت المناوشات المباشرة بين الجيش والميليشيات بعد الخسائر الكبيرة في صفوفها، في محور طريق المطار.

وأشار الخرطوش إلى أن منطقة اسبيعة تشهد هدوء تاما بعد ضربات الجيش للمليشيات بالأمس، مؤكدا تمركز الوحدات العسكرية في نقاط عديدة مع الرصد المستمر لفرق الاستطلاع وسلاح الجو.

