الوطنية للنفط تطالب بزيادة أجور العاملين 67%

المتوسط

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط بزيادة أجور العاملين بها 67 %، مشيرة إلى أنها تعتزم بحث ذلك مع حكومة الوفاق الأسبوع القادم.

ونقلت وكالة رويترز عن مهندس قوله إن طلب المؤسسة يأتي بعد احتجاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر حقول النفط في البلاد، بشأن الأجور وأوضاع العمل هذا الأسبوع.

كما قال عاملون في ثلاثة حقول نفط صغيرة وفي ميناء الزويتينة الواقع في شرق البلاد إنهم يدعمون مطالب العاملين في حقل الشرارة وغيرهم بزيادة الأجور 67 بالمئة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله تحدث مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بهذا الشأن مطالبا تنفيذ زيادة الأجور.

ووافقت حكومة سابقة على الزيادة في الأجور البالغة 67 بالمئة في 2013، لكنها لم تُطبق.

وقالت المؤسسة في بيان ”أكد فائز السراج تقديره لمطالبات المؤسسة المستمرة لتنفيذ القرار المشار إليه والجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع وصبرهم خلال السنوات الماضية نظرا للظروف الخاصة التي حالت دون تنفيذ القرار“.

