الجهيناوي: ندعم الحل السياسي في ليبيا

أكد وزير الشؤون الخارجية التونسية خميس الجهيناوي، اليوم الجمعة، على موقف تونس الثابت تجاه حل الأزمة الليبية عن طريق الحل السياسي والحوار الليبي- الليبي.

وقال الجهيناوي، في تصريحات صحافية، “تونس لديها واجب أخلاقي وواجب جوار لإخماد النيران المشتعلة في ليبيا وإنهاء الازمة التي تعيش على وقعها”، موضحا أن المجموعة الدولية منقسمة إزاء الأزمة الليبية.

وتابع فيما يتعلق باجتماع مجلس الأمن الذي ينعقد لطرح الأزمة الليبية، قائلا “ما يهم تونس هو أمن ليبيا واستقرارها والتوجه نحو حل سياسي”.

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