عبدالعزيز : على السراج إثبات دليل براءته من تسريبات أشرف الشح أو العزل والمحاكمة

ليبيا – إنتقد عضو المؤتمر الوطني السابق عن حزب العدالة والبناء محمود عبدالعزيز البعثة الأممية معرباً عن أسفه من تجاربهم السابقة و الواضحة مع البعثات المتعاقبة إلى ليبيا عندما تأتي لزيارة جهة ما .

وفي لقاء عبر قناة التناصح التابعة للمفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني قال عبدالعزيز أن نائبة سلامة ” ستيفاني ويليامز ” صمتت كثيراً و لم تتكلم قبل أن تقوم بزيارة الأسبوع المنصرم إلى مصراتة .

وأضاف بأن الزيارة لها ابعاد و إيحاءات اخرى لكل المعسكرات و الناس وقال : ” كنت افضل ان تتم الزيارة في مقر البعثة و ان لا تأتي في مصراتة ، هذه اللغة البسيطة في السياسة و مثل هذا لا ينفع ” .

وتوجه عبدالعزيز لـ ويليامز قائلاً : ” إن كنتي تريدين مقابلات كان من الممكن أن نبعث لك من الثوار او نفرين و غيره في زيارة تُعطي للناس والجبهات وحتى الناس المحبطة في المنطقة الشرقية التي كانت مؤيدة للمجرم المتمرد ” .

وحول التسريب الذي فجره اشرف الشح عضو الحوار السابق عن مادار في جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي نقلاً عن فائز السراج ووزير خارجيته وحديثهما عن ضرورة إنهاء الحرب وتقديم تنازلات سلام مؤلمة ، وصف عبدالعزيز الأمر بأنه غاية في الخطورة .

وتابع قائلاً : ” بالنسبة لي فأن كل من الشح والسراج بمثابة عائلة واحدة ، فمن وقع على الصخيرات ؟ أليس هو اشرف الشح وعندما اختلفوا خرج اليوم ليقول كلام خطير ، فهل هو حضر الإجتماع ؟ ” .

ولكن عبدالعزيز أكد قائلاً بأنه وإذا كان القول قد صدر فعلاً من السراج فيجب عزله على الفور ومحاكمته ولكن إن كان مانقله الشح عنه غير صحيحاً فهذه فتنة مجتمعية ، وذلك على حد قوله .

وطالب عبدالعزيز السراج بالخروج والتبرؤ من هذا الكلام لتكون الكرة في ملعب أشرف الشح وأضاف : ” هذه قنبلة و ليست شيء عادي ، كما أنه يجب على الشح الخروج والقول هذا هو دليلي ويتم عزل السراج “.

وإتهم عبدالعزيز الأمم المتحدة بلعب أدوار مشبوهة منذ البداية وبأنها لم تيأس من اللحظة الأولى ولم تتوقف عن الكلام مع بعض الشخصيات الليبية عن حوار ليبي – ليبي وطرق عدة أبواب وإقناع بعض الشخصيات التي لعبت ادوار وصفها بالمشبوهة في السابق .

وإستطرد قائلاً : ” منذ البداية ، من أتى بالقوات المعادية لوسط الدار هم من لازالوا يقودون المشهد , بالنسبة لمستشاري السراج لا أعرف منهم أحد ولكن أسمع بالأخبار أن المستشار الأمني للسراج ( تاج الدين الرزاقي ) يقضي إجازة العيد في القاهرة إن كان هذا الكلام صحيح فهذه مصيبة وكارثة ، لا وحدة صف و لا غيره ” .

وإعتبر عبدالعزيز أن صحة قضاء مستشار إجازته في القاهرة يعني أن ” القضية مبيوعة ” قائلاً : ” هل من المعقول هذا إن كان المستشار الأمني للسراج يجلس مع المخابرات المصرية ؟ هناك سفراء أعرفهم شخصياً هم ليسوا معنا ولكننا لا نريد شق الصف والفتنة ” .

وختم بالقول : ” الأخبار تأتي من الجبهات مبشرة وكلمتي للثوار والمناضلين الحقيقيين وكل من يدورون حول الكرسي من السراج نزولاً ، جميعهم متشنجين و لم يستطيعوا صنع توافق وهم لا يسمعون إلا صوت من هك حولهم بالتالي هناك فراغ كبير بينهم و بين المقاتلين في الميدان , مهمتنا الأن دعم الجبهات وبناء دولتنا بعيداً عن هؤلاء المتشنجين الذي لم يكن مصلحتهم الوطن في يوم من الأيام ” .

المرصد – متابعات

الشح : أتحدى السراج في نشر تسجيل جلسة مجلس الوزراء بدل اللف والدوران

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