حملة تفتيش على المخابز في وادي الشاطئ

قامت لجنة من مكتب الرقابة على الغذائية والأدوية مكتب وادي الشاطئ برفقة الحرس البلدي وادي الشاطئ بحملة تفتيش على المخابز في منطقة وادي الشاطئ وتم ضبط العديد من المخلفات.

وأوضح مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أن من بين المخالفات التي تم رصدها الشهادات الصحية منتهية الصلاحية، النظافة داخل المخابز سيئة للغاية باستثناء 4 مخابز من 40 مخابز، عدم الالتزام بالزي الرسمي للعمال، التوصيات الكهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مصادر المياه غير صحية وغير مطابقة للمواصفات القياسية، طريقة حفظ الخبز بطريقة غير صحية وضارة للإنسان.

وأشار المركز إلى أنه تم إنذار المخابز التي لديها مخالفات وفي حالة عدم تصحيح من وضعها يتم سحب الترخيص وإيقاف مخصصات الدقيق والديزل.

