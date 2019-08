مستشفى الهواري بنغازي ينشر إحصائية المترددين على العيادات التخصصية

المتوسط

أعلنت وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، إحصائية المترددين بالعيادات التخصصية بمستشفى الهواري العام بنغازي، في الأشهر السبع الماضية من مطلع يناير إلى نهاية شهر يوليو من العام الجاري.

وتضمنت الإحصائية أن 6718 متردد قدمت لهم خدمات طبية بالعيادات التخصصية، فيما أظهرت إحصائية قسم سي تي إسكان صورة مقطعية 2278 مترددين قدمت لهم الخدمات الطبية، وإحصائية قسم الموجات فوق الصوتية صورة تلفزيون 2992 مترددين قدمت لهم خدمات طبية، وإحصائية قسم الاشعة السينية صورة اشعة عادية 4269 مترددين قدمت لهم خدمات طبية، وإحصائية قسم الخصوبة والمساعدة على الإنجاب 3094 مترددات قدمت لهن خدمات طبية، وإحصائية قسم العلاج الطبيعي 3642 مترددين قدمت لهم خدمات طبية، وإحصائية معمل التحاليل الذي يعمل حالياً بإقسام معينة 4508 مترددين قدمت لهم خدمات طبية، وإجمالي المترددين 27501 قدمت لهم افضل الخدمات الطبية.

