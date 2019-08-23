إيقاف معلمة وإحالتها للتحقيق لمساعدتها الطلاب على الغش

قرر وزير التعليم بحكومة الوفاق، أمس الخميس، إيقاف معلمة عن العمل وإحالتها للتحقيق، بعد ثبوت مساعدتها الطلاب على الغش بامتحانات الثانوية العامة التي تجرى حتى 28 أغسطس المقبل.

وقال بيان لوزير التعليم، نشر على صفحة الوزارة بموقع «فيسبوك»، إنه تقرر إيقاف المعلمة «ف. م. ب.ا»، بمدرسة الجمهورية بمراقبة التعليم طرابلس المركز، لقيامها بشكل متعمد على مساعدة الطلاب على الغشباللجنة الفرعية بمدرسة علي عبدالله وريث.

وأضاف البيان أن ما فعلته المعلمة «يخالف المادة (82)، (122) من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام رقم (779) لسنة 2018م.

وأصدر الوزير قراره بتشكيل لجنة للتحقيق مع المعلمة برئاسة مدير المركز الوطني للامتحانات، وعضوية كل من: مدير مكتب ضمان الشفافية ومكافحة الفساد، ومدير مكتب المتابعة وتقييم الأداء، ومدير مكتب الشؤون القانونية والشكاوى.

اقرأ أيضا: «تعليم الوفاق» توقف مديرة مدرسة عن العمل لمساعدتها طلاب الثانوية على الغش

وتأتي هذه الواقعة بعد يوم من إيقاف مديرة مدرسة توباز للتعليم الخاص عن العمل، وإحالتها إلى التحقيق لتعمدها مساعدة الطلاب على الغش في امتحانات الثانوية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا