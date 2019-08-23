الدعم المركزي تاجوراء يتمكن من تحرير مواطن مختطف

تمكنت وحدة مكافحة الإرهاب بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء، أمس الخميس، من تحرير مواطن ليبي كان مخطوفا ما بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة.

وأوضح المكتب الإعلامي التابع لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنه وأثناء تجول الدوريات بوحدة مكافحة الإرهاب لوحظ وجود إنارة على شاطئ البحر في المنطقة المذكورة وعند تفقد عناصر الدوريات للمكان وجدوا عصابة من المُجرمين قاموا بخطف مواطن، وعند المداهمة لاذ المجرمين بالفرار، وتم تحرير المخطوف ووُجد في حالة هلع وخوف وتم اسعافه لمستشفى القلب واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسليم أماناته وسيارته له، مشيرة إلى أنه جاري البحث عن المجرمين والتعميم على السيارة التي يقودونها لضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت ايديهم.

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