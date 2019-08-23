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بوتين وأردوغان يبحثان الأزمتين الليبية والسورية

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي اليوم آخر التطورات والمستجدات في الأزمتين الليبية والسورية.

وأعلن الكرملين أن المكالمة التي بادر إليها الجانب التركي ركز فيها الرئيسان على مكافحة الإرهاب في سوريا، وبخصوص المسألة الليبية لم يرشح عن الطرفين إعلاميا أي تفاصيل عما تباحثا فيه بالخصوص.

وقد التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين الماضي في العاصمة الفرنسية باريس لإجراء مباحثات حول تطورات الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى سوريا وإيران وأوكرانيا.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قد أكد في وقت سابق أن الحوار ضروري باعتبار أن روسيا عضو دائم في مجلس الأمن، كما تعد لاعبا رئيسيا في الاستقرار الدولي والاستقرار الأوروبي، مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمكن أن يسهم في حل الأزمات سواء في ليبيا أو سوريا وإيران.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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