قال مدير مصلحة الأحوال المدنية فرع بنغازي عقيد أسامة الدرسي، إنه تم سحب أكثر من 45 ألف شهادة خلال أسبوع بعد ازدحام السجلات..

وأثنى الدرسي على جهود كافة الموظفين لتقديم الخدمات للمواطن، مؤكدا على أن الفرع شكل لجنة للمرور على السجلات من اجل تسجيل أي خروقات تحدث.

