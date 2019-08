وحدة مكافحة الإرهاب تحرر مواطن مخطوف في غوط الرمان

المتوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن وحدة مكافحة الإرهاب بفرع الإدارة العامة للدعم المركزي تاجوراء تمكنت ليلة البارحة بعد منتصف الليل من تحرير مواطن ليبي كان مخطوفا ما بين التمركز الأمني بوابة غوط الرمان والبوابة الأمنية تقاطع الكسارة.

وأوضحت الوزارة أن الدورية الجوالة لاحظت وجود إنارة على شاطئ البحر، وعند تفقد المكان وجدوا عصابة من المُجرمين قاموا بخطف مواطن، وعند المداهمة لاذ المجرمين بالفرار، وتم تحرير المخطوف ووُجد في حالة هلع وخوف وتم اسعافه لمستشفى القلب واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتسليم أماناته وسيارته له.

وأشارت الوزارة إلى أن البحث عن المجرمين جاري وتم التعميم على السيارة التي يقودونها لضبطهم وإحالتهم لجهات الاختصاص، لينالوا الجزاء العادل على ما اقترفت ايديهم.

