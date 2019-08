موقع عسكري أميركي يكشف تفاصيل عمليات محاربة داعش في سرت

نشر موقع ميليتري تايمز الأميركي تفاصيل عن عملية فجر الأوديسا التي قامت بها القوات الأميركية لمحاربة داعش في سرت في أغسطس عام 2016.

ووفقا لموقع ميليتري تايمز فقد تمت العملية الواسعة النطاق بدعم من طائرات الهليكوبتر الهجومية التي انطلقت مع وحدة المشاة البحرية الثانية والعشرين كما تم استخدام مدافع 5 بوصة كانت على متن مدمرة من طراز أرلي بيرك كارني.

وتم الحصول على تفاصيل العمليات القتالية الـ22 للمشاة الأميركية العسكرية في ليبيا من خلال طلب موقع ميليتري تايمز للسجلات الحكومية، والتي وصفت العملية بأنها “واحدة من أكبر حملات مكافحة الإرهاب التي سيتم إجراؤها من خلال الشحن البرمائي”.

وأشار التسلسل الزمني للعملية والذي تحصل عليه الموقع أيضًا إلى أنها كانت الأولى التي يتم فيها تنسيق إطلاق النار البحري من مركز تنسيق الأسلحة لدعم العمليات القتالية خلال الحرب على الإرهاب.

وذكر التقرير أنه تم تنسيق حوالي 285 قذيفة تم إطلاقها من مدفع كارني مقاس 5 بوصة من المدمرة البرمائية التابعة للوحدة الـ22 مشاة البحرية الأميركية، حسب تفاصيل في التسلسل الزمني للأوامرالذي تحصل عليه ميليتري تايمز.

وأقلعت طائرات من وحدات MEU 600 من الدعم الجوي المباشر ومهمات الضرب، وأسقطت 290 قنبلة، كما أطلقت 164 صاروخ هيلفاير، وقد تمكنت من تدمير 25 قطعة من معدات داعش و197 موقعا دفاعيا، وقتلت المئات من مقاتلي التنظيم دعما لعمليات فجر ليبيا، حسب التسلسل الزمني التفصيلي الذي تحصل عليه ميليتري تايمز.

وذكرت الموقع أنه في أعقاب تمرين تدريبي قبالة ساحل المغرب في يوليو 2016، أمرت القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا والتي يطلق عليها اسم “African Sea Lion” وقوة مشاة البحرية 22 و Wasp بالتوجه إلى خليج السدرة، قبالة سواحل ليبيا “للتحضير للقتال” .

وقد تم إطلاق عملية فجر الأوديسا لطرد مقاتلي داعش من مدينة سرت المضطربة بناءً على طلب من حكومة الوفاق الوطني.

وقد استمرت العملية من الأول من أغسطس حتى 19 ديسمبر 2016 ، وقد تم لاحقا إعادة تفعيلها مؤقتًا حتى 17 يناير 2017، لضرب معسكرات داعش خارج سرت، وفقًا لمسؤولين عسكريين من القيادة الأمريكية الإفريقية.

