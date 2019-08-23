النائب إبراهيم زغيد يناقش رئيس هيأة الرقابة الإدارية ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الرقابة  لعام 2018

البيضاء 23 أغسطس 2019 (وال) – استقبل معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية المنبثقة عن مجلس النواب الليبي السيد عبدالسلام الحاسي، بمكتبه في مدينة البيضاء النائب بمجلس النواب الأستاذ إبراهيم زغيد .

وتم خلال اللقاء الذي عقد أمس الخميس مناقشة ما ورد في التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية لعام 2018م من ملاحظات حول أداء الحكومة والجهات التابعة لها.

وأكد معالي رئيس هيأة الرقابة الإدارية على ضرورة قيام مجلس النواب بعرض تقرير الهيئة حتى يكون للتقرير أهمية ويُسهم في تحسين أداء الحكومة.

السيد عبدالسلام الحاسي شدد على أهمية التعديلات للقانون رقم 20 لسنة 2013م التي تم تقديمها لمجلس النواب، لأنه من شأنها أن تعزز دور الهيئة في أداء مهامها ومكافحة الفساد . (وال – البيضاء) ع ع

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