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وصول الإنتاج في حقل الشرارة إلى 300 ألف برميل

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مهندس يعمل في حقل الشرارة إن إنتاج النفط يلامس 300 ألف برميل، وبحسب وكالة رويتز التي نقلت عن أحد العاملين أن الإنتاج ما زال متذبذبا عند مستويات 280 ألف برميل كحد أدنى.

وكان حقل الشرارة النفطي قد عاد للإنتاج من جديد قبل أسبوعين بعد أن تمكنت الفرق الفنية لشركة أكاكوس، وهي الجهة المشغلة له، من إعادة تشغيل صمامات أغلقها مسلحون في منطقة الحمادة، وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن عودة الإنتاج بدأت فعليا بشكل جزئي في محاولة من المهندسين لإعادة الإنتاج لمستوياته الطبيعية عند 290 ألف برميل يوميا.

وكان رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله قد حذر من عواقب تدهور الإنتاج بأكبر الحقول النفطية في ليبيا، مؤكدا أن تكرار الاعتداء عليه يعتبر دليلا صارخا على هشاشة الأوضاع الأمنية في ليبيا، كما دعا صنع الله إلى معاقبة مرتكبي هذه الأفعال وملاحقتهم جنائيا، والتمسك بسيادة القانون، وتأمين ميزانية تشغيلية كافية لتعزيز إجراءات الأمن الصناعي ومنع تكرر مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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