بلحمد يتفقد الترتيبات النهائية لتخريج 400 شرطي لصالح جردس

تفقد مدير مديرية أمن جردس العبيد العميد طاهر علي بلحمد الترتيبات النهائية لتخريج نحو 400 شرطي لصالح المديرية، وذلك تطبيقا لسياسة وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة إبراهيم بوشناف.

وأجرى بلحمد أجرى جولة داخل قسم التدريب بمديرية أمن جردس العبيد للوقوف على آخر المستجدات لهذه الدورة التدريبية، مثمنا الجهود التي تبذل بالخصوص، حيث أصدر تعليماته بضرورة بذل المزيد من الجهد من أجل سير العمل على أكمل وجه.

