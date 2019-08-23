6 قنصليات لدول عربية وغربية في بنغازي

علمت قناة “218NEWS” من مصدر مطلع عن قرب افتتاح قنصليات لعدة دول عربية وغربية بمدينة بنغازي في الفترة القريبة القادمة.

وبعد أن ذاقت بنغازي ويلات الحروب، وبعد أن تغلغل في جسدها ورم الإرهاب الذي تسلل عبر الجماعات الإسلامية، تستعيد مدينة بنغازي وجهها المعهود شيئاً فشيئاً عبر مد جسور من التواصل مع عدة دول عربية وغربية.

معلومات تحصلت عليها 218 وقد أكدها للموقع وزير الخارجية في الحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج والتي أفادت بقرب استقبال المدينة لحدث مهم لعله الأبرز منذ تحريرها عام 2017 بعد سنوات من القتال المر والأليم، متمثلٌ في إعادة افتتاح ست قنصليات بالمدينة هي: القنصلية الفرنسية والروسية والصينية والإيطالية فضلاً عن المصرية والتونسية.

وتمثل هذه الأخبار نقلة نوعية ورسالة هامة عن الاستقرار الذي تشهده المدينة بعد تخطيها اختبارات صعبة، كما أنها ستعزز دور المؤسسات الحكومية الموجودة في الشرق.

وستفتح هذه الخطوة – بحسب مراقبين – آفاقاً من التعاون بين الدول المذكورة والحكومة المؤقتة عبر تذليل الصعاب، كما أنها تكون خطوة أولى في اتجاه عودة الشركات الأجنبية وفتح مشاريع جديدة تساعد بلدية بنغازي في إحداث نهضة بالمدينة وتنفيذ المشاريع الموضوعة قيد الإنشاء .

ومن جانب سياسي قد تكون عودة القنصليات ضربة في الصميم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، كون القنصليات – وإن كانت تتبع السفارات الرئيسية في العاصمة – تمثل خطوة باتجاه التواصل المباشر مع الحكومة المؤقتة، وهي فرصة للأخيرة كي تثبت وجودها بعد سنوات من العزلة المفروضة عليها من بعد اتفاق الصخيرات الذي أوجد رئاسياً وحكومةً ما تزال تتحدث إلى اليوم عن شرعيتها الدولية .

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