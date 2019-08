الأمين العام «العربية لحقوق الإنسان بليبيا» يكشف تورط قطر وتركيا في دعم الإرهاب

قال الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا عبدالمنعم الحر، إن قطر وتركيا دعمتا الإرهاب في ليبيا، وسهلتا له سبل التعايش داخلها.

وأكد الحر، في تصريحات لـلعين الإخبارية أن المليشيات تنتهك حقوق الإنسان والقانون الدولي بشكل يومي، محملا النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للإرهاب، ووقف تمدد التنظيمات الإرهابية.

و طالب الحر المجتمع الدولي بالعمل على إعادة الفرقاء الليبيين إلى مائدة الحوار، ودعم خطة انتقال عاجلة يمكن أن ترتكز على الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية.

