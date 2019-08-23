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الحويج يتفقد مبنى “خارجية المؤقتة” في البيضاء

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج مقر الوزارة الجديد في مدينة البيضاء.

وقام الحويج بجولة على المبنى للوقوف على مراحل الإنجاز في أعمال البناء الجارية، مشددا على ضرورة الإسراع في إتمامه في الزمن المحدد مع مراعاة المواصفات الفنية للمبنى.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني قد وضع حجر الأساس للمبنى الشهر الماضي.

وقامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بافتتاح مقر لها في الثالث من أغسطس الجاري في بنغازي حيث جاءت هذه الخطوة في سبيل إعاده إحياء مدينة بنغازي وإرجاع الأمن والاستقرار إلى المدينة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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