هذا ما تضمنه بيان المجلس الأعلى لحكماء وأعيان مرزق بشأن حزب العدالة والبناء

أكد المجلس الأعلى لحكماء وأعيان مرزق، في بيان أصدره اليوم الجمعة، على تورط حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في التحالف ضد المكون العربي بالمدينة ما أدى لنزوح العرب بالكامل منها وسيطرة مسلحي التبو من ليبيين وتشاديين عليها وإرتكابهم أعمال حرق وسلب واسعة النطاق تحت مسمى ” قوة حماية الجنوب ” بقيادة حسن موسى سوقي وبدعم من النائب المنشق محمد لينو وأشقائه .

