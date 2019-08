وزير”داخلية المؤقتة”: قرار المنع من السفر لا يتم إتخاذه لأغراض سياسية

المتوسط:

بحث وزير الداخلية في الحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف خلال اجتماع عقده في مقر مديرية أمن بنغازي سير عمل مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في المنطقة الشرقية وذلك خلال اجتماع موسع عقده بالخصوص.

وبحث الاجتماع سير عمل المصلحة، والحلول الممكنة التي تكفل حصول المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.

كما بحث الاجتماع إمكانية إصدار وثائق سفر مؤقتة للمرضى وجرحى الجيش بالتنسيق مع جمهورية مصر العربية بما يكفل تلقيهم العلاج اللازم خاصة مع بعض الحالات الحرجة، لحين إيجاد حل جذري ينهي المشكلة.

كما تناول الاجتماع آليات تنظيم العمل بالمنظومة الأمنية الموحدة، بحيث تضمن الكشف عن المطلوبين جنائيا بأحكام قضائية دون تسييسها واستخدامها خارج نطاق القضاء والقانون.

وأصدر وزير الداخلية تعليماته المشددة بضرورة إيجاد الحلول الكفيلة التي تضمن حصول المواطنين على جواز السفر، وكذلك ضمان حرية التنقل والسفر لهم وفقا لما يكفله القانون والإعلان الدستوري.

وشدد على أن تقييد حرية السفر لا تتم إلا بناء على حكم قضائي، مؤكدا على ألا تستخدم المنظومة الأمنية في أغراض سياسية من شأنها تتبع النشطاء والمسئولين، خاصة في مناطق سيطرة الحكومة المؤقتة.

