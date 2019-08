صنع الله: “الوطنية للنفط” ترسل مساعدات للمجالس البلدية المنتخبة قانونيا

المتوسط:

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، مع عميد بلدية نالوت، الدكتور عبد الوهاب سالم الحجام بمقر المؤسسة بطرابلس .

تم مناقشة احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وأكد رئيس مجلس الإدارة المهندس مصطفى صنع الله على الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً.

وأثنى على العلاقة المتميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت في إطار التزام المؤسسة الوطنية للنفط الدائم بسياسة “الجار الطيب” وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لساكني المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.

