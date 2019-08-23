صنع الله يلتقي بعميد وأعضاء المجلس البلدي نالوت

ألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بعميد بلدية نالوت، الدكتور عبدالوهاب سالم الحجام وذلك يوم الأربعاء 21 أغسطس 2019 بمقر المؤسسة بطرابلس .

و تم مناقشة احتياجات البلدية، وبحث سبل تعزيز التنمية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية والحقول والموانئ النفطية المختلفة.

وأكد السيد صنع الله على الاهتمام الذي توليه المؤسسة بتقديم المساعدات الخدمية في كافة المجالات الصحية لمختلف المناطق الليبية وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للصحة والسلامة والبيئة والأمن والتنمية المستدامة بالمؤسسة بالتنسيق مع المجالس البلدية المنتخبة قانونياً.

وأثنى على العلاقة المتميزة بين المؤسسة الوطنية للنفط وبلدية نالوت في إطار التزام المؤسسة المؤسسة الوطنية للنفط الدائم بسياسة “الجار الطيب” وسعيها المتواصل لتحسين الظروف المعيشية لساكني المناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية بالتعاون مع الشريك الأجنبي.

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