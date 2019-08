المتوسط:

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا أنه ” لا صحة وجود خلاف في اجتماع مجلس الوزراء الأخير حول القتال في طرابلس”.

وأكمل باشاغا، في تصريحات صحفية له، أن ” حكومة الوفاق مستعدة للحل سياسي أو جلوس على طاولة الحوار لكن بعد الانسحاب قوات “الجيش” من مواقعهم في طرابلس.

وأضاف باشاغا، أن “حكومة الوفاق مستمرة في القتال في طرابلس وستظل داعمة للقوات التي تحارب تحت لواءها “.

