“عمليات الكرامة” تكشف حقيقة الانشقاقات في صفوف الجيش

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تسليم أي وحدات عسكرية تتبع الجيش نفسها للقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه ” بعد تسليم عدد من الميليشيات أنفسهم وأسلحتهم ومعداتهم وخسائرهم وبعد هجومهم الفاشل على السبيعة و الكازيرما تحاول أبواق الإخوان رفع معنويات ميليشياتهم المتبقية بزعمها أن هناك من يقوم بتسليم نفسه من قوات الجيش”.

وأضافت الغرفة، أن ” الميليشيات تزعم أن هناك انشقاقات قد حدثت بين صفوف الجيش وهذا أسلوب فاضح لما أصبحوا يعانونه ميدانيا وكلما اقتربت نهايتهم زادت درجات كذبهم وادعاءاتهم”.

