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“عمليات الكرامة” تكشف حقيقة الانشقاقات في صفوف الجيش

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

نفى المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة عن تسليم أي وحدات عسكرية تتبع الجيش نفسها للقوات الموالية لحكومة الوفاق.

وقالت الغرفة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنه ” بعد تسليم عدد من الميليشيات أنفسهم وأسلحتهم ومعداتهم وخسائرهم وبعد هجومهم الفاشل على السبيعة و الكازيرما تحاول أبواق الإخوان رفع معنويات ميليشياتهم المتبقية بزعمها أن هناك من يقوم بتسليم نفسه من قوات الجيش”.

وأضافت الغرفة، أن ” الميليشيات تزعم أن هناك انشقاقات قد حدثت بين صفوف الجيش وهذا أسلوب فاضح لما أصبحوا يعانونه ميدانيا وكلما اقتربت نهايتهم زادت درجات كذبهم وادعاءاتهم”.

 

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • تعودنا على الاكاذيب الساذجة وغير المنطقية للخوان المفلسين لهذا يشكون من فشل اعلامهم المضلل ولكى تعرف اى حقيقة اعكس ما يقولوه فعندما ينشق منهم احد يقولوا العكس وعندنا يتتقهقروا يقولوا تقدمنا والمضحك انهم جلبوا الدواعش ثم يقولون ان حفتر يتعاون مع الدواعش ونسوا ان يقولوا انهم يتلقى دعم من تركيا وقطر وانه اخوانى ربما بقولوا ذلك مستقبلا عادى عندهم فهم يعلمون ان الاخوانى امعة بلا عقل يصدق اى كلام غير منطقى وفارغ لانهم اغبياء جدا جدا جدا …وعلى راس الاغبياء رئيس حزب الندالة والغباء الحيوان صوان من ذوات الاربع وزيل معوج لا يمكن يتعدل ابدا لانه زيل الكلب اردوغان

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