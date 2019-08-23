تفعيل لجنة تسمية الشوارع والميادين ببلدية بنغازي

ناقشت بلدية بنغازي، الإجراءات المتعلقة بتفعيل أعمال لجنة تسمية الشوارع والميادين بالبلدية.

وقال المكتب الإعلامي للبلدية إن المجلس التسييري لبلدية بنغازي، «الإتفاق على البدء في حصر الشوارع والميادين الواقعة داخل المخطط العام المعتمد التي لم يتم تسميتها وعرض مقترحات بالتسميات على المجلس التسييري لإعتمادها».

كما قرر المجلس التسييري «أعادة النظر في الشكل العام ونوع اللوحات المخصصة لتسمية الشوارع بحيث تكون وفق المواصفات والألوان المعتمدة ،وذلك بالتنسيق مع المرصد الحضري ببلدية بنغازي».

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