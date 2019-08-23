رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق يزور عيادة المختار

زار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق مقر عيادة المختار المجمعة، وذلك للاطلاع على الأجهزة والمعدات الطبية التي وصلت مؤخرا من الحكومة المؤقتة.

وكان في استقبال رئيس المجلس، مدير إدارة الخدمات الصحية طبرق عبد المنعم أسويكر ومدير عيادة المختار محمد شاهين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار إعادة تفعيل وهيكلة العيادات المجمعة وإحيائها من جديد.

كما تفقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية شركة الخدمات العامة للنظافة بالمدينة. واطلع بو الخطابية على أوضاع الشركة والإمكانات التي تحتاجها لتقدم خدماتها لكافة أحياء طبرق وما جاورها، وكان في استقبال رئيس المجلس مدير الشركة المهندس عمر طيب والعاملون فيها. وقدم بوالخطابية شكره للشركة إدارة وموظفين وعمالا لحرصهم الشديد على نظافة المدينة وخاصة عملهم المتواصل في عطلة عيد الأضحى المبارك.

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