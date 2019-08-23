إجراء “23” عملية جراحية بمستشفى تاكنس العام خلال عام من افتتاحه

تاكنس 23 أغسطس 2019 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى تاكنس العام، رشيد العبيدي، إن قسم الجراحة بالمستشفى مستمر في إجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى المترددين على المشفى .

وأضاف العبيدي لـ”وكالة الأنباء الليبية “، اليوم الجمعة، أن العمليات التي أُجريت كانت في تخصصات الولادة القيصرية والجراحة العامة والمسالك البولية لعدد من المرضى، مشيرًا إلى أن المرضى جلهم من المدن البلديات المجاورة لبلدية جردس العبيد .

العبيدي ذكر أن عدد العمليات الجراحية بلغ 23 عملية، مشيرًا إلى أن المستشفى جهِّز من طرف وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بعد ترقيعه من مستشفى قروي في سبتمبر 2018 إلى مستشفى عام بكامل وبأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة ليتسع لـسعة 80 سريرًا، بالإضافة إلى أقسام الإيواء الولادة والعمليات والعناية الفائقة، وعددا من العيادات الخارجية . (وال – تاكنس) أ ف/ ع ع

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