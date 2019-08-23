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إجراء “23” عملية جراحية بمستشفى تاكنس العام خلال عام من افتتاحه

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

تاكنس 23 أغسطس 2019 (وال) – قال مدير المكتب الإعلامي بمستشفى تاكنس العام،  رشيد العبيدي، إن قسم الجراحة بالمستشفى مستمر في إجراء العمليات الجراحية لعدد من المرضى المترددين على المشفى .

وأضاف العبيدي  لـ”وكالة الأنباء  الليبية “، اليوم  الجمعة، أن العمليات التي أُجريت كانت في تخصصات الولادة القيصرية والجراحة العامة والمسالك البولية لعدد من المرضى، مشيرًا إلى أن المرضى جلهم من المدن البلديات المجاورة لبلدية جردس العبيد .

العبيدي  ذكر أن عدد العمليات الجراحية بلغ 23 عملية، مشيرًا إلى أن المستشفى  جهِّز من طرف وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بعد ترقيعه من مستشفى  قروي في سبتمبر 2018  إلى مستشفى عام بكامل وبأحدث المعدات والأجهزة الطبية الحديثة ليتسع لـسعة  80 سريرًا، بالإضافة إلى  أقسام الإيواء الولادة والعمليات والعناية الفائقة، وعددا من العيادات الخارجية . (وال – تاكنس) أ ف/ ع ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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