السني: أبطال بركان الغضب افشلوا مشروع عسكرة الدولة

ليبيا – إعتبر المستشار السياسي لفائز السراج الطاهر السني أن مطالبة بعض الدول من الجميع الذين وصفهم بـ”المهاجم والمدافع” ، بوقف الحرب للحوار مجرد سخرية حسب تعبيره.

السني قال في تغريدة له هلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنهم لم يبدأوا الحرب ، مضيفاً :”سياسة الكيل بمكيالين أصبحت مفضوحة وسمجة”.

وزعم مستشار السراج بأن من وصفهم بـ” أبطال بركان الغضب” أفشلوا مشروع العسكرة ، مضيفاً :” وإن كنا نادينا سابقا بوقف المعتدي وانسحابه الآن نقول لن يستقيم الحال إلا بدحره وعلى الباغي تدور الدوائر”.

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