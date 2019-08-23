السني: أبطال بركان الغضب افشلوا مشروع عسكرة الدولة

ليبيا – إعتبر المستشار السياسي لفائز السراج الطاهر السني أن مطالبة بعض الدول من الجميع الذين وصفهم بـ”المهاجم والمدافع” ، بوقف الحرب للحوار مجرد سخرية حسب تعبيره.
السني قال في تغريدة له هلى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأنهم لم يبدأوا الحرب ، مضيفاً :”سياسة الكيل بمكيالين أصبحت مفضوحة وسمجة”.
وزعم مستشار السراج بأن من وصفهم بـ” أبطال بركان الغضب” أفشلوا مشروع العسكرة ، مضيفاً :” وإن كنا نادينا سابقا بوقف المعتدي وانسحابه الآن نقول لن يستقيم الحال إلا بدحره وعلى الباغي تدور الدوائر”.
أضف تعليقـك