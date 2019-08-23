رئيس شركة الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية يكشف أسباب تأخر أحد الرحالات

بنغازي 23 أغسطس 2019 (وال) – فند رئيس شركة الخطوط الأفريقية بالمنطقة الشرقية سراج الفيتورى خبر إلغاء رحلة رقم 606 على متن الخطوط الأفريقية القاصدة عمان بسبب اعتداء أحد رجال الأمن على الكابتن قائد الطائرة من قبل الركاب، كما نُشر في بعض صفحات التواصل الاجتماعي .

وبين الفيتورى – لوكالة الأنباء الليبية – أن السبب في إرباك وتأجيل الرحلة هو تكليف أحد الموظفين من طرف الإدارة الموازية برئاسة إدارة التنسيق خلفاً للمرحل “أحمد العمارى”، وهو ما تسبب في إضراب المُرحلين المُطالبين بإلغاء التكليف لحُسن رئاسة “أحمد العماري” .

وتابع تم إنهاء الإشكال القائم باعتذر المكلف برئاسة إدارة التنسيق بغرفة العمليات وعودة الرئيس الحالي لسابق عمله .

ووضح رئيس الشركة إن صفحة إدارة مطار بيينا التى نشرت الخبر غير مخولة بالنشر وغير رسمية، مشدداً على عدم تصديق ما يروج عبر هذه الصفحة، حسب وصفه . (وال – بنغازي) أ ف /ع ع

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