المتوسط:

أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش القبض عن القبض على القائد الميداني عبد الرحمن محمد عبدو (المعروف بالزيقرا)والذي يقاتل في صفوف القوات الموالية لحكومة الوفاق.

وقال المركز، في بيان له اليوم الجمعة، أن ” بالزيقرا كان في طريقه للهروب إلى تونس ومجموعة ميليشيا ما يعرف بثوار طرابلس يهددون وتوقع مواجهات مسلحة”..

The post الجيش يعلن القبض على قيادي بميليشيا “ثوار طرابلس” appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية