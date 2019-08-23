مجلس الأمن يعارض منع انطلاق قوارب المهاجرين من ليبيا

قال رئيس الأركان الأسبق للجيش الإيطالي ماريو أربينو إن العملية التي انتهجتها إيطاليا في السابق لمواجهة أزمة المهاجرين والتي تحمل اسم “بحر آمن” عارضها مجلس الأمن الدولي في مرحلتها الثالثة والتي كان عليها منع انطلاق قوارب الهجرة من السواحل الليبية.

وأضاف أربينو في تصريحات نقلتها وكالة آكي الإيطالية إنه لم يكن لدى الناتو والبعثات الأوروبية هدف مباشر لنقل المهاجرين إنما للدفاع عن الحدود وتحولت في النهاية إلى نوع من عملية بحرنا، وكذلك عملية صوفيا.

وقد أبدت الحكومة الإسبانية في وقت سابق استعدادها لاستقبال أكثر من 100 مهاجر عالقين على متن سفينة الإغاثة أوبن آرمز قبالة ساحل إيطاليا منذ نحو أسبوعين، بعد تعهد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني بالسماح لنحو 30 من المهاجرين القصر بالنزول إلى السواحل الإيطالية.

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