معالي وزير الخارجية يشدد على ضرورة الإسراع في إتمام مقر الوزارة في البيضاء

البيضاء 23 أغسطس 2019 (وال) – زار معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المؤقتة الدكتور عبدالهادي الحويج مقر الوزارة قيد الإنشاء في مدينة البيضاء.

وقام معالي الوزير جولة ميدانية لمبنى وزارة الخارجية والتعاون الدولي قيد الإنشاء للوقوف على مراحل الإنجاز في أعمال البناء الجارية في المبنى .

معالي الوزير شدد على ضرورة الإسراع في إتمام هذا الصرح الحضاري الجديد في الزمن المحدد لإنجازه مع مراعاة المواصفات الفنية للمبنى. (وال – البيضاء ) ع ع

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