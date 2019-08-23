وزارة الداخلية والهيئة العامة للاتصالات في الحكومة المؤقتة تبحثان تطوير العمل الفني للداخلية

بنغازي 23 أغسطس 2019 (وال) – نظمت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة أمس الخميس الخميس اجتماعا موسعا مع الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بدعوة من معالي وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، وحضور معالي رئيس الهيئة المهندس مراد الشكري.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية أمن بنغازي مدير المديرية العميد عادل عبدالعزيز عمر، ومعاون مدير إدارة الشرطة العسكرية العميد عبدالباسط أبو غريس، ورئيس النيابة العسكرية بنغازي العميد علي ماضي، وعضو النيابة العسكرية الاستاذ طلال العشيبي، ومدير الإدارة العامة للبحث الجنائي العقيد صلاح هويدي، ومدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة العقيد الشريف قويدر، ومدير الإدارة العامة للبوابات والتمركزات الأمنية العقيد حسن الشلماني، ومدير الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء العقيد الغرياني بوشناف، ومدير مكتب المتابعة والمعلومات بديوان وزارة الداخلية المقدم إبراهيم الرمالي، إضافة إلى مدير مكتب الوزير المقدم محمد عثمان الوزري، إضافة إلى مدير فرع جهاز المخابرات الليبية بنغازي العميد المهدي الفلاح، ومدير فرع جهاز الأمن الداخلي بنغازي العقيد حميد الرعيض، ومدير فرع الشركة العامة للكهرباء بنغازي المهندس صلاح العبار.

كما حضر الاجتماع من جانب الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، مدير مكتب التنظيم والطيف الترددي، ومدير العلاقات الخارجية، ومدير منطقة اتصالات بنغازي لشركة هاتف ليبيا، ومدير مكتب شركة الجيل الجديد للتقنية بالمنطقة الشرقية، ومدير فرع المنطقة الشرقية لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية.

وناقش الاجتماع آليات التعاون بين الوزارة والأجسام والإدارات التابعة لها من جهة، والهيئة من جهة أخرى، في دعم الشؤون الفنية بمختلف وحدات وزارة الداخلية تقنيا، وكذلك تفعيل وتطوير منظومات كاميرات المراقبة في بنغازي وغيرها من المدن، بحيث تغطي كافة المساحات والطرق لضمان تتبع الجناة والمجرمين على مدى اليوم والساعة بما يكفل عدم إفلاتهم من العقاب وتقديمهم للعدالة.

وخلص الاجتماع الذي يأتي ضمن التطوير الاستراتيجي للوزارة، وبتعاضد كافة أجهزة الحكومة المؤقتة، إلى تشكيل لجنة فنية مشتركة بين وزارة الداخلية والأجهزة التابعة لها والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية وممثلي الشركات التابعة للشركة الليبية القابضة للاتصالات والتقنية.

وتهدف اللجنة لحصر المشاكل الفنية وتنظيم الترددات الممنوحة للشركات ذات العلاقة، ووضع الحلول المناسبة لها لتتوافق مع التقنيات الحديثة التي عززت وزارة الداخلية أجهزتها الفنية بها.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات اتخذتها الوزارة في تعزيز الأمن بمختلف مدن ومناطق سيطرة الحكومة المؤقتة بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة؛ ضمانا لعزيز الأمن والأمان في البلاد.

يشار إلى أن معالي وزير الداخلية وجه خلال الاجتماع بتعيين مهندسين وفنيين مختصين في تقنية المعلومات لصالح وزارة الداخلية لتعزيز قدرتها الفنية في هذا المجال.

ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للخطة الأمنية المشتركة، بتفعيل البوابات الإلكترونية للمداخل السبع لبنغازي كخطوة أولى وتفعيل كافة كاميرات المراقبة في بنغازي.

الجدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي لتطوير أداء وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والجريمة الإلكترونية بما يواكب أداء الجناة والمجرمين الذين طوروا أساليبهم في ارتكاب الأفعال الإجرامية والإرهابية. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال